МИНСК, 14 фев – Sputnik. Управление Следственного комитета по Витебской области завершило расследование уголовного дела, возбужденного в отношении двоих мужчин, которые вскрывали квартиры в Витебске, сообщила Sputnik во вторник официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

По информации правоохранителей, квартиры домушники выбирали по балконам – специально искали ухоженные и с кондиционерами. Наметив цель, они следили за хозяевами, чтобы открыть наборами отмычек помещения. По словам Сахаровой, мужчины воровали деньги, золото и шубы, дорогостоящие парфюмерию и спиртные напитки, компьютеры, телевизоры и мобильные телефоны.

"В сентябре 2016 года 40-летний и 37-летний мужчины были задержаны при попытке совершения кражи из квартиры и вскрытии замка входной двери в одном из микрорайонов города", – уточнила представитель УСК.

Всего следователи установили 29 фактов квартирных краж. Часть похищенного изъята и возвращена потерпевшим гражданам. Водолазы даже нашли в реке Витьба сейф, похищенный в одной из квартир в декабре 2015 года.

Мужчинам предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 205 (покушение на кражу, совершенное группой лиц, с проникновением в жилище, в особо крупном размере) Уголовного кодекса Беларуси. В настоящее время они находятся под стражей, а дело передано прокурору для направления в суд.