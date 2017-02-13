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УВД: пьяный брестчанин с "разбитым сердцем" пытался покончить с собой

14.02.2017 15:09 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 фев — Sputnik. Выпивший житель Бреста пытался свести счеты с жизнью после ссоры с возлюбленной, однако в итоге все завершилось дракой с другом, сообщили Sputnik в УВД Брестского облисполкома.

УВД: пьяный брестчанин с "разбитым сердцем" пытался покончить с собой
© Sputnik Руслан Кривобок
Житель Гродно после драки вторую неделю находится в реанимации

Инцидент произошел в Бресте на минувшей неделе. Как сообщили правоохранители, сотрудники ГАИ заметили поздним вечером дерущихся у дороги молодых людей. Оба мужчины по внешним признакам были пьяны, однако от медосвидетельствования отказались.

"Как выяснилось в ходе проверки, 27-летний брестчанин, поругавшись со своей возлюбленной, решил свести счеты с жизнью, и изрядно выпив, вышел на проезжую часть, где и хотел осуществить свой план", — рассказали подробности в УВД.

По информации правоохранительных органов, друг молодого человека, также будучи нетрезвым, вышел на проезжую часть следом за товарищем и "пытался остановить его, чем спровоцировал драку".

Разняли дерущихся друзей сотрудники ГАИ. В отношении молодых людей составили административные протоколы.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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Друг 27-летнего жителя Бреста пытался остановить его, из-за чего случилась пьяная драка.

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