|
УВД: пьяный брестчанин с "разбитым сердцем" пытался покончить с собой
14.02.2017 15:09 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 фев — Sputnik. Выпивший житель Бреста пытался свести счеты с жизнью после ссоры с возлюбленной, однако в итоге все завершилось дракой с другом, сообщили Sputnik в УВД Брестского облисполкома.
Инцидент произошел в Бресте на минувшей неделе. Как сообщили правоохранители, сотрудники ГАИ заметили поздним вечером дерущихся у дороги молодых людей. Оба мужчины по внешним признакам были пьяны, однако от медосвидетельствования отказались.
"Как выяснилось в ходе проверки, 27-летний брестчанин, поругавшись со своей возлюбленной, решил свести счеты с жизнью, и изрядно выпив, вышел на проезжую часть, где и хотел осуществить свой план", — рассказали подробности в УВД.
По информации правоохранительных органов, друг молодого человека, также будучи нетрезвым, вышел на проезжую часть следом за товарищем и "пытался остановить его, чем спровоцировал драку".
Разняли дерущихся друзей сотрудники ГАИ. В отношении молодых людей составили административные протоколы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Друг 27-летнего жителя Бреста пытался остановить его, из-за чего случилась пьяная драка.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)
Комментарии