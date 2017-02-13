﻿ В Барановичах из окна выпала 77-летняя бабушка, которая плохо ориентировалась в пространстве. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В Барановичах из окна выпала 77-летняя бабушка, которая плохо ориентировалась в пространстве

14.02.2017 15:21 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Следователи устанавливают обстоятельства гибели пожилой жительницы Барановичей, которая выпала из окна 5-го этажа, сообщила TUT.BY официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Марина Дранькова.

77-летняя пенсионерка проживала у дочери с ее семьей. Со слов близких, в последнее время она не узнавала их и плохо ориентировалась в пространстве. Ночью она была в комнате одна. Родные проснулись от шума и увидели, что окно в комнате бабушки распахнуто, а она лежит внизу.

Прибывшие на место медики констатировали гибель пожилой женщины.

«По предварительным выводам, причиной произошедшего стал несчастный случай. Накануне этого суицидальных намерений пенсионерка не высказывала, конфликтов дома не возникало. Для выяснения всех обстоятельств проведен осмотр места происшествия, опрошены родные и соседи погибшей, назначена судебно-медицинская экспертиза», — сообщила Марина Дранькова.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
УВД: пьяный брестчанин с "разбитым сердцем" пытался покончить с собой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика