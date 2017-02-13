Следователи устанавливают обстоятельства гибели пожилой жительницы Барановичей, которая выпала из окна 5-го этажа, сообщила TUT.BY официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Марина Дранькова.

77-летняя пенсионерка проживала у дочери с ее семьей. Со слов близких, в последнее время она не узнавала их и плохо ориентировалась в пространстве. Ночью она была в комнате одна. Родные проснулись от шума и увидели, что окно в комнате бабушки распахнуто, а она лежит внизу.

Прибывшие на место медики констатировали гибель пожилой женщины.

«По предварительным выводам, причиной произошедшего стал несчастный случай. Накануне этого суицидальных намерений пенсионерка не высказывала, конфликтов дома не возникало. Для выяснения всех обстоятельств проведен осмотр места происшествия, опрошены родные и соседи погибшей, назначена судебно-медицинская экспертиза», — сообщила Марина Дранькова.