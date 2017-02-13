МИНСК, 14 фев – Sputnik. Аварией завершилась погоня сотрудников милиции за КамАЗом нелегальными перевозчиками лома черных металлов в Добрушском районе: сопровождавший нарушителей легковой автомобиль столкнул милицейский УАЗ в кювет, сообщило издание " Добрушский край " со ссылкой на следователя райотдела Следственного комитета Андрея Кусенкова.

Правоохранители устроили гонки со скупщиками на трассе М10 "Граница Российской Федерации – Гомель – Кобрин".

"Остановить грузовик помешал сообщник нелегальных перевозчиков на легковом автомобиле – водитель Subaru вклинился между участниками погони, всячески препятствуя их сближению", – сказал Кусенков.

По его словам, в итоге КамАЗу удалось уйти от преследования, а из-за опасного маневра Subaru УАЗ вылетел в кювет.

Представитель райотдела СК отметил, что из милиционеров, находившихся в машине, никто не пострадал. На следующий день лихача на Subaru нашли, а за воспрепятствование законной деятельности сотрудников внутренних дел, попытку применения насилия в их отношении было возбуждено уголовное дело.

В настоящее время следователи ищут очевидцев ДТП, чтобы полностью восстановить картину произошедшего.