МИНСК, 14 фев — Sputnik. Сводный брат Ким Чен Ына убит в Малайзии, сообщило во вторник Южнокорейское телевидение, со ссылкой на источники в правительстве.



© REUTERS ЦТАК Ким Чен Ын снова появился на публике и снова на испытаниях ракеты

Ким Чон Нам давно проживал за границей. По версии СМИ, он был убит в аэропорту во время покушения на него, предположительно, двух женщин с "отравленными иглами". Нападавшие якобы скрылись, но полиция Малайзии подозревает, что они связаны с КНДР.

Ким Чон Нам, старший сын бывшего лидера КНДР Ким Чен Ира, давно покинул свою страну и проживал сначала в Шанхае, а после казни дяди Чан Сон Тхэка перебрался в Малайзию. Одно время его называли возможным преемником Ким Чен Ира, но им стал его младший сын Ким Чен Ын. Ким Чон Нам попал в немилость отца после неудачной попытки посетить Диснейленд в Токио в 2001 году с фальшивым паспортом.

Тем не менее, в последние годы из-за непредсказуемого поведения Ким Чен Ына, его сводного брата стали все чаще упоминать в СМИ как потенциального наследника.

Ким Чон Нам является сыном Ким Чен Ира и Сон Хэ Рим — рожденной в Южной Корее актрисы, которая провела свои последние дни в Москве.