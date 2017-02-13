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СМИ: в Малайзии убит сводный брат Ким Чен Ына

14.02.2017 16:05 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 фев — Sputnik. Сводный брат Ким Чен Ына убит в Малайзии, сообщило во вторник Южнокорейское телевидение, со ссылкой на источники в правительстве.

СМИ: в Малайзии убит сводный брат Ким Чен Ына
© REUTERS ЦТАК
Ким Чен Ын снова появился на публике и снова на испытаниях ракеты

Ким Чон Нам давно проживал за границей. По версии СМИ, он был убит в аэропорту во время покушения на него, предположительно, двух женщин с "отравленными иглами". Нападавшие якобы скрылись, но полиция Малайзии подозревает, что они связаны с КНДР.

Ким Чон Нам, старший сын бывшего лидера КНДР Ким Чен Ира, давно покинул свою страну и проживал сначала в Шанхае, а после казни дяди Чан Сон Тхэка перебрался в Малайзию. Одно время его называли возможным преемником Ким Чен Ира, но им стал его младший сын Ким Чен Ын. Ким Чон Нам попал в немилость отца после неудачной попытки посетить Диснейленд в Токио в 2001 году с фальшивым паспортом.

Тем не менее, в последние годы из-за непредсказуемого поведения Ким Чен Ына, его сводного брата стали все чаще упоминать в СМИ как потенциального наследника.

Ким Чон Нам является сыном Ким Чен Ира и Сон Хэ Рим — рожденной в Южной Корее актрисы, которая провела свои последние дни в Москве.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 45
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Предположительно сводный брат северокорейского лидера был убит в результате покушения на него двух женщин с "отравленными иглами".

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