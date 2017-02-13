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Житель Кобрина, задушивший 28-летнюю жену, получил 13 лет колонии
14.02.2017 17:27 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 фев – Sputnik. Суд Кобринского района вынес приговор жителю Кобрина, который задушил 28-летнюю жену, а затем закопал ее тело в лесу, сообщили Sputnik во вторник в пресс-службе Брестского областного суда.
© Фото: СК Беларуси
Убийство произошло 3 ноября прошлого года: 30-летний мужчина в квартире в Кобрине
"Обвиняемый признан виновным в умышленном убийстве, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.139 Уголовного кодекса Беларуси. Ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима", – сказали в суде.
Там также сообщили, что приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.
Ранее Sputnik в Следственном комитете проинформировали, что супруги были официально разведены, но жили вместе, воспитывали троих малолетних детей. При этом за два дня до убийства женщина заявила мужчине, что собирается с ним разойтись окончательно.
Сначала житель Кобрина отрицал, что совершил это преступление, но потом сознался в содеянном. При проведении экспертизы специалисты-психиатры пришли к выводу, что мужчина осознавал противоправный характер своих действий.
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Мужчина лишил женщину жизни из-за того, что она собралась съехать из квартиры, где они проживали, будучи разведенными.
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