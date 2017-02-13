МИНСК, 14 фев – Sputnik. Суд Кобринского района вынес приговор жителю Кобрина, который задушил 28-летнюю жену, а затем закопал ее тело в лесу, сообщили Sputnik во вторник в пресс-службе Брестского областного суда.



© Фото: СК Беларуси Убийство женщины в Кобрине: муж пытался обеспечить себе алиби через СМС

Убийство произошло 3 ноября прошлого года: 30-летний мужчина в квартире в Кобрине задушил бывшую супругу , затем отвез ее тело на машине в лес у деревни Леликово, где живут его родители, и закопал. При этом он отправил с телефона погибшей на свой мобильный SMS-сообщение , в котором от имени женщины написал, что ее не следует искать, пытаясь тем самым обеспечить себе алиби.

"Обвиняемый признан виновным в умышленном убийстве, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.139 Уголовного кодекса Беларуси. Ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима", – сказали в суде.

Там также сообщили, что приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.

Ранее Sputnik в Следственном комитете проинформировали, что супруги были официально разведены, но жили вместе, воспитывали троих малолетних детей. При этом за два дня до убийства женщина заявила мужчине, что собирается с ним разойтись окончательно.

Сначала житель Кобрина отрицал, что совершил это преступление, но потом сознался в содеянном. При проведении экспертизы специалисты-психиатры пришли к выводу, что мужчина осознавал противоправный характер своих действий.