|
Один человек погиб при столкновении поездов в Люксембурге
14.02.2017 19:57 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 фев — Sputnik. Один человек погиб, четыре пострадали при столкновении двух поездов в Люксембурге, сообщила во вторник местная радиостанция Essentiel.
© Фото: @DubaiNewsportal / Twitter
Железнодорожная авария произошла сегодня около 11 часов утра в городе Дюделанж, что в 18 километрах от столицы — столкнулись грузовой и пассажирский поезда.
По информации радиостанции, цитирующей слова одного из пассажиров, перед катастрофой был еще один инцидент — через пути пытался проехать автомобиль, создав тем самым помеху движущимся поездам.
Двое пострадавших в результате аварии госпитализированы в тяжелом состоянии, что среди них и машинист одного из поездов. У еще двоих медики диагностировали легкие травмы.
Движение железнодорожного транспорта в районе столкновения приостановлено до конца дня, на место происшествия приехали главы МВД и министерства инфраструктуры Люксембурга.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Двое пострадавших, один из них, возможно, машинист, госпитализированы в тяжелом состоянии, еще двое получили легкие травмы.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)
Комментарии