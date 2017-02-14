МИНСК, 14 фев — Sputnik. Один человек погиб, четыре пострадали при столкновении двух поездов в Люксембурге, сообщила во вторник местная радиостанция Essentiel.

Железнодорожная авария произошла сегодня около 11 часов утра в городе Дюделанж, что в 18 километрах от столицы — столкнулись грузовой и пассажирский поезда.

По информации радиостанции, цитирующей слова одного из пассажиров, перед катастрофой был еще один инцидент — через пути пытался проехать автомобиль, создав тем самым помеху движущимся поездам.

Двое пострадавших в результате аварии госпитализированы в тяжелом состоянии, что среди них и машинист одного из поездов. У еще двоих медики диагностировали легкие травмы.

Движение железнодорожного транспорта в районе столкновения приостановлено до конца дня, на место происшествия приехали главы МВД и министерства инфраструктуры Люксембурга.