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Машина в Барановичах снесла опору ЛЭП, забор и перевернулась

15.02.2017 07:59 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 фев – Sputnik. Легковой автомобиль в Барановичах сбил опору линий электропередачи, снес забор частного домовладения и перевернулся, сообщило издание Intex-Press.

Машина в Барановичах снесла опору ЛЭП, забор и перевернулась
© Sputnik / Виктор Толочко
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Авария произошла около 20:00 14 февраля на улице Вильчковского районного центра.

По информации издания, машина, сбив столб и забор, на территории частного участка перевернулась. Прибывшие на место аварии сотрудники МЧС залили автомобиль пеной во избежание возгорания.

О пострадавших в аварии ничего не сообщается. 

По факту ДТП проводится проверка.

 
Теги: Минск
 
 
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Прибывшие на место аварии сотрудники МЧС залили автомобиль пеной во избежание возгорания.

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