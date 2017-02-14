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Машина в Барановичах снесла опору ЛЭП, забор и перевернулась
15.02.2017 07:59 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 фев – Sputnik. Легковой автомобиль в Барановичах сбил опору линий электропередачи, снес забор частного домовладения и перевернулся, сообщило издание
© Sputnik / Виктор Толочко
Авария произошла около 20:00 14 февраля на улице Вильчковского районного центра.
По информации издания, машина, сбив столб и забор, на территории частного участка перевернулась. Прибывшие на место аварии сотрудники МЧС залили автомобиль пеной во избежание возгорания.
О пострадавших в аварии ничего не сообщается.
По факту ДТП проводится проверка.
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Прибывшие на место аварии сотрудники МЧС залили автомобиль пеной во избежание возгорания.
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