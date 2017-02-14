МИНСК, 15 фев – Sputnik. Легковой автомобиль в Барановичах сбил опору линий электропередачи, снес забор частного домовладения и перевернулся, сообщило издание Intex-Press .



© Sputnik / Виктор Толочко ДТП под Оршей: подросток на Renault врезался в дерево, пассажир погиб

Авария произошла около 20:00 14 февраля на улице Вильчковского районного центра.

По информации издания, машина, сбив столб и забор, на территории частного участка перевернулась. Прибывшие на место аварии сотрудники МЧС залили автомобиль пеной во избежание возгорания.

О пострадавших в аварии ничего не сообщается.

По факту ДТП проводится проверка.