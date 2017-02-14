МИНСК, 15 фев — Sputnik. Спасатели ликвидировали пожар на строительном рынке в Бресте, сообщили Sputnik в среду в МЧС.



© Фото: МЧС Беларуси Пенсионерка сгорела в своем доме в Ляховичах

Пожар случился утром в минувший вторник на улице Карьерной областного центра.

"Пожар произошел в торговом павильоне на территории ООО "Будаўнiчы рай". Огнем повреждены строительные материалы — сайдинг, плинтуса, закопчены стены, потолок и имущество", — сообщили Sputnik в среду в Брестском областном управлении по чрезвычайным ситуациям.

По словам спасателей, одной из версий пожара является нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования — короткое замыкание электропроводки.