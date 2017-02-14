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Строительный рынок горел в Бресте

15.02.2017 09:08 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 фев — Sputnik. Спасатели ликвидировали пожар на строительном рынке в Бресте, сообщили Sputnik в среду в МЧС.

Строительный рынок горел в Бресте
© Фото: МЧС Беларуси
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Пожар случился утром в минувший вторник на улице Карьерной областного центра. 

"Пожар произошел в торговом павильоне на территории ООО "Будаўнiчы рай". Огнем повреждены строительные материалы — сайдинг, плинтуса, закопчены стены, потолок и имущество", — сообщили Sputnik в среду в Брестском областном управлении по чрезвычайным ситуациям. 

По словам спасателей, одной из версий пожара является нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования — короткое замыкание электропроводки.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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На рынке "Будаўнiчы рай" горели сайдинг, плинтуса, предварительная версия пожара - короткое замыкание проводки.

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