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Строительный рынок горел в Бресте
15.02.2017 09:08 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 фев — Sputnik. Спасатели ликвидировали пожар на строительном рынке в Бресте, сообщили Sputnik в среду в МЧС.
© Фото: МЧС Беларуси
Пожар случился утром в минувший вторник на улице Карьерной областного центра.
"Пожар произошел в торговом павильоне на территории ООО "Будаўнiчы рай". Огнем повреждены строительные материалы — сайдинг, плинтуса, закопчены стены, потолок и имущество", — сообщили Sputnik в среду в Брестском областном управлении по чрезвычайным ситуациям.
По словам спасателей, одной из версий пожара является нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования — короткое замыкание электропроводки.
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На рынке "Будаўнiчы рай" горели сайдинг, плинтуса, предварительная версия пожара - короткое замыкание проводки.
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