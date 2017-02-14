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Три легковых автомобиля сгорели на Витебщине за сутки
15.02.2017 09:20 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 фев – Sputnik. Три легковых автомобиля сгорели в Витебской области за минувшие сутки, сообщили Sputnik в Витебском областном УМЧС.
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© Фото: МЧС Беларуси
Первый пожар, по информации МЧС, произошел около 07:40 в деревне Богдановка Толочинского района – сгорел Ford Scorpio 1996 года выпуска.
После полудня в Орше загорелся автомобиль KIA Clarus: спасателям сообщение о пожаре поступило в 15:13.
Третий пожар был зафиксирован в 18:42 в городском поселке Подсвилье Глубокского района – там горела машина Opel Astra.
По информации спасателей, все автомобили получили повреждения, в настоящее время пожарные устанавливают причины возникновения огня.
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По информации спасателей, все автомобили получили повреждения, в настоящее время пожарные устанавливают причины возникновения огня.
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