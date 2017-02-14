МИНСК, 15 фев – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Минске местного жителя, который подозревается в убийстве в ходе ссоры 35-летней женщины, сообщили Sputnik в пресс-службе МВД Беларуси.

Пострадавшая с ранами головы была обнаружена в одной из квартир в столице в 19:20.

"Неработавшая минчанка умерла в 19:35 при доставлении в больницу", – сказали в МВД.

Там также сообщили, что, по предварительной версии, смертельные раны ей нанес строительным молотком 35-летний мужчина – хозяин квартиры, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время мужчина, подозреваемый в жестоком убийстве, задержан.