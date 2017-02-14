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Минчанин строительным молотком до смерти забил 35-летнюю женщину
15.02.2017 09:36 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 фев – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Минске местного жителя, который подозревается в убийстве в ходе ссоры 35-летней женщины, сообщили Sputnik в пресс-службе МВД Беларуси.
Пострадавшая с ранами головы была обнаружена в одной из квартир в столице в 19:20.
"Неработавшая минчанка умерла в 19:35 при доставлении в больницу", – сказали в МВД.
Там также сообщили, что, по предварительной версии, смертельные раны ей нанес строительным молотком 35-летний мужчина – хозяин квартиры, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.
В настоящее время мужчина, подозреваемый в жестоком убийстве, задержан.
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Пострадавшая умерла в машине скорой спустя 15 минут после того, как была обнаружена.
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