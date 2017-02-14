﻿ Минчанин строительным молотком до смерти забил 35-летнюю женщину. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Минчанин строительным молотком до смерти забил 35-летнюю женщину

15.02.2017 09:36 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 15 фев – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Минске местного жителя, который подозревается в убийстве в ходе ссоры 35-летней женщины, сообщили Sputnik в пресс-службе МВД Беларуси.

Минчанин строительным молотком до смерти забил 35-летнюю женщину
© flickr.com/ Phil Roeder
Пенсионер в пьяной ссоре проломил топором голову односельчанину

Пострадавшая с ранами головы была обнаружена в одной из квартир в столице в 19:20.

"Неработавшая минчанка умерла в 19:35 при доставлении в больницу", – сказали в МВД.

Там также сообщили, что, по предварительной версии, смертельные раны ей нанес строительным молотком 35-летний мужчина – хозяин квартиры, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. 

В настоящее время мужчина, подозреваемый в жестоком убийстве, задержан.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пострадавшая умерла в машине скорой спустя 15 минут после того, как была обнаружена.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Три легковых автомобиля сгорели на Витебщине за сутки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика