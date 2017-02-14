МИНСК, 15 фев — Sputnik. Самолет американского актера Харрисона Форда едва не врезался в пассажирский лайнер во время посадки в аэропорту в Калифорнии, сообщил телеканал NBC.

Инцидент произошел в минувший понедельник. Диспетчеры указали Форду полосу для посадки в аэропорту Джона Уэйна в округе Ориндж, однако актер направил свой самолет в сторону рулежной дорожки, и он пролетел прямо над лайнером American Airlines, на борту которого находились 116 человек.

По информации телеканала, пассажирский самолет затем совершил успешный взлет. Форд после приземления спросил, должен ли был этот лайнер быть под его самолетом во время маневра.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) инициировала расследование инцидента. Актер в случае признания его виновным может лишиться пилотской лицензии.

Это не первый случай, когда актер, управляя самолетом, попадает в различные ситуации. Весной позапрошлого года пилотируемый Фордом раритетный самолет Второй мировой Ryan PT-22 Recruit рухнул на поле для гольфа рядом с калифорнийским аэропортом Санта-Моника. За несколько минут до катастрофы Форд связался с диспетчером и сообщил об отказе двигателя. После крушения актера госпитализировали с травмой головы.