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Хулиган-импрессионист разрисовал краской чужую машину в Гомеле

15.02.2017 09:58 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 фев – Sputnik. Сотрудники милиции нашли в Гомеле и задержали молодого, который подозревается в повреждении краской автомобиля Saab местного жителя, сообщил Sputnik в среду официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

Хулиган-импрессионист разрисовал краской чужую машину в Гомеле
© WikiLink Интернет-Провайдер / YouTube
Видеофакт: в Бресте ворона разбила лобовое стекло в машине

Инцидент в областном центре произошел ночью 10 февраля: в правоохранительные органы обратился 29-летний гомельчанин, который рассказал, что неизвестный ночью разрисовал краской его машину.

"Ярким розовым и зеленым цветом был залит не только кузов, но и фары с колпаками колес. Примечательно, что рядом стоящая иномарка, не пострадала", – сказал Пристромов.

Он также сообщил, что сотрудники угрозыска Советского РОВД задержали по подозрению в совершении преступления проживающего недалеко от места происшествия 18-летнего гомельчанина, в настоящее время молодой человек дает признательные показания.

"Рассматриваются несколько версий произошедшего, в том числе личные неприязненные отношения", – уточнил представитель УВД.

В отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 339 Уголовного кодекса Беларуси (хулиганство), ему грозит наказание в виде общественных или исправительных работ, штрафа, ареста (до шести месяцев) или лишения свободы (до трех лет).

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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В милиции рассматривают несколько версий произошедшего, в том числе личные неприязненные отношения между пострадавшим и хулиганом.

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