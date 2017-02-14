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Машина ГАИ врезалась в VW c пассажиром-ребенком в Гомеле
15.02.2017 10:29 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 фев – Sputnik. Патрульный автомобиль врезался в легковую машину Volkswagen Sharan, в которой находился ребенок, травмы в ДТП получила водитель VW, сообщили очевидцы аварии в социальных сетях.
Авария произошла накануне на перекрестке улиц Федюнинского и Советской областного центра.
Как рассказала порталу
По словам женщины, скорую на место ДТП вызвали только спустя час после аварии – инспектор, который прибыл на место происшествия для составления протокола. Водитель также рассказала, что в автомобиле ГАИ в момент столкновения находились пять инспекторов.
Сообщается, что в аварии женщина получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Ребенок в ДТП не пострадал.
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Скорую на место ДТП вызвали только спустя час после аварии – инспектор, который прибыл на место происшествия для составления протокола.
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