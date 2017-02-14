МИНСК, 15 фев – Sputnik. Патрульный автомобиль врезался в легковую машину Volkswagen Sharan, в которой находился ребенок, травмы в ДТП получила водитель VW, сообщили очевидцы аварии в социальных сетях.

Авария произошла накануне на перекрестке улиц Федюнинского и Советской областного центра.

Как рассказала порталу Abw водитель Volkswagen, она с сыном и внучкой остановилась на перекрестке на запрещающий сигнал светофора, а спустя несколько секунд в машину врезался патрульный автомобиль.

По словам женщины, скорую на место ДТП вызвали только спустя час после аварии – инспектор, который прибыл на место происшествия для составления протокола. Водитель также рассказала, что в автомобиле ГАИ в момент столкновения находились пять инспекторов.

Сообщается, что в аварии женщина получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Ребенок в ДТП не пострадал.