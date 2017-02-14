Расследуется уголовное дело по факту убийства 46-летнего жителя Витебска. Вместе с семьей он приехал к родителям супруги в гости. На следующий день во время ссоры тесть взял охотничье ружье и выстрелил в зятя. Мужчина скончался в больнице, сообщает Управление Следственного комитета по Витебской области.





Известно, что семья приехала к родственникам в деревню Константиново (Сенненский район) 10 февраля. Конфликт произошел на следующий день: примерно в 13.40 тесть, будучи пьяным, взял охотничью двустволку и вышел на улицу. Там он один раз выстрелил в живот зятю, мужчина умер.

63-летнему мужчине предъявлено обвинение в убийстве. С санкции прокурора он содержится под стражей.

— Следователи незамедлительно провели осмотр места происшествия, в ходе которого обнаружили и изъяли патроны, гильзу, спрятанное ружье и другое, назначили судебно-медицинскую и баллистическую экспертизы, — рассказала официальный представитель УСК по области Светлана Сахарова.

Известно, что охотничье ружье «ТОЗ БМ» зарегистрировано не было. Расследование уголовного дела продолжается.



