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Семейная встреча на Витебщине закончилась трагедией: пенсионер застрелил зятя из охотничьего ружья

15.02.2017 11:21 — ЧП | Tut.by  
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Расследуется уголовное дело по факту убийства 46-летнего жителя Витебска. Вместе с семьей он приехал к родителям супруги в гости. На следующий день во время ссоры тесть взял охотничье ружье и выстрелил в зятя. Мужчина скончался в больнице, сообщает Управление Следственного комитета по Витебской области.


Известно, что семья приехала к родственникам в деревню Константиново (Сенненский район) 10 февраля. Конфликт произошел на следующий день: примерно в 13.40 тесть, будучи пьяным, взял охотничью двустволку и вышел на улицу. Там он один раз выстрелил в живот зятю, мужчина умер.

63-летнему мужчине предъявлено обвинение в убийстве. С санкции прокурора он содержится под стражей.

— Следователи незамедлительно провели осмотр места происшествия, в ходе которого обнаружили и изъяли патроны, гильзу, спрятанное ружье и другое, назначили судебно-медицинскую и баллистическую экспертизы, — рассказала официальный представитель УСК по области Светлана Сахарова.

Известно, что охотничье ружье «ТОЗ БМ» зарегистрировано не было. Расследование уголовного дела продолжается.


 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 24
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63-летнему мужчине предъявлено обвинение в убийстве. С санкции прокурора он содержится под стражей.

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