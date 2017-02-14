МИНСК, 15 фев – Sputnik. Житель Гомеля за рулем грузового автомобиля попал в смертельное ДТП в Свердловской области России, сообщили Sputnik в областном управлении ГИБДД МВД РФ.

Авария произошла накануне на 69-м километре автотрассы Пермь – Екатеринбург.

По информации Свердловского ГИБДД, фура MAN, за рулем которой находился 34-летний мужчина, столкнулся с автомобилем Audi A6 под управлением местной жительницы.

"В результате столкновения водитель Audi скончалась на месте ДТП до приезда бригады скорой медицинской помощи", – уточнили в ГИБДД.

Собеседники Sputnik рассказали, что грузовой автомобиль с госномерами Беларуси направлялся из города Березовского Свердловской области в Светлогорск Гомельской области.