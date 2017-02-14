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Гомельчанин на фуре "раздавил" Audi в Свердловской области РФ
15.02.2017 11:48 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 фев – Sputnik. Житель Гомеля за рулем грузового автомобиля попал в смертельное ДТП в Свердловской области России, сообщили Sputnik в областном управлении ГИБДД МВД РФ.
Авария произошла накануне на 69-м километре автотрассы Пермь – Екатеринбург.
По информации Свердловского ГИБДД, фура MAN, за рулем которой находился 34-летний мужчина, столкнулся с автомобилем Audi A6 под управлением местной жительницы.
"В результате столкновения водитель Audi скончалась на месте ДТП до приезда бригады скорой медицинской помощи", – уточнили в ГИБДД.
Собеседники Sputnik рассказали, что грузовой автомобиль с госномерами Беларуси направлялся из города Березовского Свердловской области в Светлогорск Гомельской области.
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Инцидент произошел днем 14 февраля на 269-м километре автодороги Пермь – Екатеринбург.
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