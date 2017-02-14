МИНСК, 15 фев – Sputnik. Двое молодых людей пострадали в результате лобового ДТП в Гомельском районе: столкнулись Mercedes-Benz и Seat Alhambra, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.



© Фото: ГУ МВД РФ по Свердловской области Гомельчанин на фуре "раздавил" Audi в Свердловской области РФ

Авария произошла около в 17:00 на подъезде к областному центру со стороны трассы М10 "Граница Российской федерации – Гомель – Кобрин", вблизи поселка Медвежий Лог.

"Тридцатипятилетний водитель на Seat при совершении обгона попутно двигавшегося автомобиля не справился с управлением выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с Mercedes-Benz С180", – сказали в ГАИ.

Там также сообщили, что 25-летний водитель Mercedes и 22-летняя пассажирка машины были госпитализированы: молодого человека доставили в реанимацию Гомельской областной больницы, девушку – в хирургическое отделение Добрушской центральной районной больницы.

В свою очередь в Гомельском областном УМЧС Sputnik рассказали, что водителя Mercedes пришлось извлекать из разбитого автомобиля спасателям.

В настоящее время ГАИ проводят по факту ДТП проверку.