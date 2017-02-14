МИНСК, 15 фев – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Могилевском районе двоих несовершеннолетних, которые катались на подножках электропоезда и снимали происходящее на камеру, молодым людям грозит штраф в размере до трех базовых величин, сообщили Sputnik в УВД Могилевского облисполкома.



© Sputnik/ Роман Шантар Милиция разыскивает зацепера из минского метро

Катались молодые могилевчане на поезде региональных линий эконом-класса сообщением "Могилев – Кричев".

"К поездке готовились заранее: взяли селфи-палку и видеокамеру GoPro, отправились на железнодорожную станцию Луполово, где сели на поезд. Проехав в тамбуре до остановочного пункта Боровка, вышли и зацепились с наружной стороны, став на подножки тепловоза, который находился в конце состава поезда", – сказали в УВД.

По данным милиции, подростки так проехали около 10 километров, пока их не заметил помощник машинист. Во время остановки поезда на станции Дары зацеперы попытались убежать, однако одного из них поймали и передали милиции. Второго задержали впоследствии.

В отношении несовершеннолетних были составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 18.4 КоАП, зацеперам грозит наказание в виде штрафа в размере от 0,6 до трех базовых величин.