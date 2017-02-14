|
Двух "зацеперов" с камерой GoPro сняли с электрички в Могилевском районе
15.02.2017 13:22 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 фев – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Могилевском районе двоих несовершеннолетних, которые катались на подножках электропоезда и снимали происходящее на камеру, молодым людям грозит штраф в размере до трех базовых величин, сообщили Sputnik в УВД Могилевского облисполкома.
© Sputnik/ Роман Шантар
Катались молодые могилевчане на поезде региональных линий эконом-класса сообщением "Могилев – Кричев".
"К поездке готовились заранее: взяли селфи-палку и видеокамеру GoPro, отправились на железнодорожную станцию Луполово, где сели на поезд. Проехав в тамбуре до остановочного пункта Боровка, вышли и зацепились с наружной стороны, став на подножки тепловоза, который находился в конце состава поезда", – сказали в УВД.
По данным милиции, подростки так проехали около 10 километров, пока их не заметил помощник машинист. Во время остановки поезда на станции Дары зацеперы попытались убежать, однако одного из них поймали и передали милиции. Второго задержали впоследствии.
В отношении несовершеннолетних были составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 18.4 КоАП, зацеперам грозит наказание в виде штрафа в размере от 0,6 до трех базовых величин.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Подростки сумели проехать на подножке тепловоза около 10 километров, пока их не заметил помощник машиниста.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)
Комментарии