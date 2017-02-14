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Опрокидывание Audi в Барановичах: водитель и пассажир не пострадали

15.02.2017 14:22 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 фев – Sputnik. Водитель и пассажир автомобиля Audi, который снес опору линии электропередачи и перевернулся в Барановичах, не пострадали, сообщило в среду издание Intex-Press.

Опрокидывание Audi в Барановичах: водитель и пассажир не пострадали
© Фото: Intex-Press
Машина в Барановичах снесла опору ЛЭП, забор и перевернулась

Авария произошла накануне вечером: приблизительно в 20:00 легковой автомобиль Audi снес столб ЛЭП, протаранил забор частного домовладения и перевернулся. На место оперативно прибыли сотрудники МЧС, которые во избежание возгорания автомобиля, залили его пеной.

Как пишет издание со ссылкой на владельца участка, на который вынесло с проезжей части машину, водитель и пассажир Audi А8 в результате ДТП не пострадали.

Из-за поваленной опоры ЛЭП несколько домов на улице Вильчковского остались без электроснабжения.

Мужчина корреспондентам также рассказал, что это не первая подобная авария на данном перекрестке у его дома: жителю Баранович уже два раза приходилось ремонтировать свой забор – его из-за несоблюдения скоростного режима сбивали водители.

 
Теги: Минск
 
 
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Местный житель, на участок которого вынесло машину, заявляет, что это не первая подобная авария – забор из-за ДТП ему уже приходилось ремонтировать два раза.

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