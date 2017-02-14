МИНСК, 15 фев – Sputnik. Водитель и пассажир автомобиля Audi, который снес опору линии электропередачи и перевернулся в Барановичах, не пострадали, сообщило в среду издание Intex-Press .

Авария произошла накануне вечером: приблизительно в 20:00 легковой автомобиль Audi снес столб ЛЭП, протаранил забор частного домовладения и перевернулся. На место оперативно прибыли сотрудники МЧС, которые во избежание возгорания автомобиля, залили его пеной.

Как пишет издание со ссылкой на владельца участка, на который вынесло с проезжей части машину, водитель и пассажир Audi А8 в результате ДТП не пострадали.

Из-за поваленной опоры ЛЭП несколько домов на улице Вильчковского остались без электроснабжения.

Мужчина корреспондентам также рассказал, что это не первая подобная авария на данном перекрестке у его дома: жителю Баранович уже два раза приходилось ремонтировать свой забор – его из-за несоблюдения скоростного режима сбивали водители.