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Серийный уличный грабитель задержан в Минске, ГУВД ищет потерпевших

15.02.2017 15:23 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 фев – Sputnik. Столичная милиция разыскивает жертв серийного грабителя, который бал задержан в Минке, сообщили Sputnik в ГУВД Мингорисполкома.

Серийный уличный грабитель задержан в Минске, ГУВД ищет потерпевших
© Sputnik Кирилл Каллиников
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Сейчас сотрудникам угрозыска Заводского РУВД известны пять фактов грабежей, совершенных мужчиной на территории Минска. По информации милиции, злоумышленник – 33-летний не работающий ранее судимый житель столицы. 

"Каждое утро мужчина, выходя из дома, сообщал своим близким, что идет на работу. На самом деле задержанный отправлялся отслеживать потенциальных жертв", – сказал начальник криминальной милиции Заводского РУВД Минска подполковник Виталий Капилевич.

По его словам, мужчина искал граждан, которые при себе имеют крупные суммы денег, возле обменных пунктов и магазинов, потом сопровождал их и, ударив в голову, забирал сумки. 

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 206 Уголовного кодекса Беларуси (грабеж). Сейчас милиция ищет пострадавших от действий мужчины.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Мужчина искал граждан, которые при себе имеют крупные суммы денег, возле обменных пунктов и магазинов, потом сопровождал их и, ударив в голову, забирал сумки.

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