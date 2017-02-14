МИНСК, 15 фев – Sputnik. Столичная милиция разыскивает жертв серийного грабителя, который бал задержан в Минке, сообщили Sputnik в ГУВД Мингорисполкома.



© Sputnik Кирилл Каллиников Гомеле Солдаты в 15 минут бегали по дворам за грабителем в маске

Сейчас сотрудникам угрозыска Заводского РУВД известны пять фактов грабежей, совершенных мужчиной на территории Минска. По информации милиции, злоумышленник – 33-летний не работающий ранее судимый житель столицы.

"Каждое утро мужчина, выходя из дома, сообщал своим близким, что идет на работу. На самом деле задержанный отправлялся отслеживать потенциальных жертв", – сказал начальник криминальной милиции Заводского РУВД Минска подполковник Виталий Капилевич.

По его словам, мужчина искал граждан, которые при себе имеют крупные суммы денег, возле обменных пунктов и магазинов, потом сопровождал их и, ударив в голову, забирал сумки.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 206 Уголовного кодекса Беларуси (грабеж). Сейчас милиция ищет пострадавших от действий мужчины.