Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего главного специалиста землеустроительной службы Брестского райисполкома, который обвиняется в злоупотреблении полномочиями и получении взятки, сообщает управление Следственного комитета по Брестской области.

Экс-чиновник составил заведомо подложный экземпляр решения Радваничского сельского исполнительного комитета Брестского района о предоставлении земельного участка в деревне Михалин для строительства одноквартирного дома.

При этом будущий владелец не нуждался в улучшении жилищных условий и не был участником аукциона, что относилось к обязательным требованиям для этой местности по законодательству.

В дальнейшем 35-летний мужчина пропустил двухмесячный срок регистрации в БТИ незаконного решения в его пользу. Это, в свою очередь, влекло утрату юридической силы и непереход права собственности.

Когда для разрешения возникшей проблемы вышеуказанный гражданин обратился к чиновнику, тот в ответ предложил урегулировать вопрос за 300 долларов. Спустя несколько дней, 17 декабря 2014 года, деньги были переданы обвиняемому в его автомобиле взамен на новые документы.

«Обвиняемый допустил оплошность, так как фигурирующие в них руководители уже не работали в исполкоме. Заметив этот факт, он подменил дубликат во внутреннем делопроизводстве, но оригинал с недействительными сведениями был принят к исполнению в соответствующей организации», — сообщили в управлении СК по Брестской области.

О противоправных действиях сотрудника райисполкома рассказал взяткодатель в рамках другого разбирательства, связанного с махинациями в отношении земельных участков. В ходе следствия данные обстоятельства нашли свое подтверждение.

Материалы уголовного дела изучены прокурором и направлены в суд для рассмотрения.