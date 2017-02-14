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Женщина не смогла попросить у родственницы денег, напоила ее клофелином и забрала всю заначку

15.02.2017 15:45 — ЧП | Tut.by  
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32-летняя женщина обвиняется в хищении 1000 долларов с использованием клофелина, сообщила TUT.BY официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Марина Дранькова.

В ночь на 9 декабря внучатая племянница подмешала в воду своей 78-летней родственнице клофелин. Когда женщина уснула она забрала кошелек, в котором лежало более 1000 долларов.

Пенсионерка проснулась утром, но чувствовала слабость. После ухода гостьи пожилая женщина стала собираться в магазин, но не нашла в шкафу свой кошелек. Об этом она сообщила родным и в правоохранительные органы.

Приехавшая на место следственно-оперативная группа в ходе осмотра квартиры изъяла кружку с оставшейся водой, на которой имелось наслоение белого вещества. Из нее пенсионерка всегда пила ночью при пробуждении. Согласно результатам химического исследования, в жидкости были обнаружены следы клофелина, которые также выявлены в биосредах потерпевшей.

В ходе расследования внучатая племянница возместила причиненный вред потерпевшей и принесла извинения. Часть похищенного она в тот же день потратила на новую куртку и продукты питания.

«Как пояснила подследственная во время допроса, она приехала к пенсионерке накануне вечером с просьбой переночевать. Однако в действительности, та хотела попросить у родственницы денег, но не нашла подходящего момента», — сообщила Марина Дранькова.

Сейчас обвиняемая находится под домашним арестом, так как она с мужем воспитывает 5-ых детей. Женщина никогда не работала, ранее к уголовной ответственности не привлекалась.

Ей предъявлено обвинения по ч.1 ст. 327 УК (хищение психотропных веществ), ч.2 ст. 207 УК (разбой), ч.1 ст. 328 УК (незаконные без цели сбыта хранение и перевозка психотропных веществ).

Материалы уголовного дела изучены прокурором и направлены в суд.

 
 
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Когда пожилая женщина уснула, внучатая племянница забрала у нее кошелек с 1000 долларов.

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