32-летняя женщина обвиняется в хищении 1000 долларов с использованием клофелина, сообщила TUT.BY официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Марина Дранькова.

В ночь на 9 декабря внучатая племянница подмешала в воду своей 78-летней родственнице клофелин. Когда женщина уснула она забрала кошелек, в котором лежало более 1000 долларов.

Пенсионерка проснулась утром, но чувствовала слабость. После ухода гостьи пожилая женщина стала собираться в магазин, но не нашла в шкафу свой кошелек. Об этом она сообщила родным и в правоохранительные органы.

Приехавшая на место следственно-оперативная группа в ходе осмотра квартиры изъяла кружку с оставшейся водой, на которой имелось наслоение белого вещества. Из нее пенсионерка всегда пила ночью при пробуждении. Согласно результатам химического исследования, в жидкости были обнаружены следы клофелина, которые также выявлены в биосредах потерпевшей.

В ходе расследования внучатая племянница возместила причиненный вред потерпевшей и принесла извинения. Часть похищенного она в тот же день потратила на новую куртку и продукты питания.

«Как пояснила подследственная во время допроса, она приехала к пенсионерке накануне вечером с просьбой переночевать. Однако в действительности, та хотела попросить у родственницы денег, но не нашла подходящего момента», — сообщила Марина Дранькова.

Сейчас обвиняемая находится под домашним арестом, так как она с мужем воспитывает 5-ых детей. Женщина никогда не работала, ранее к уголовной ответственности не привлекалась.

Ей предъявлено обвинения по ч.1 ст. 327 УК (хищение психотропных веществ), ч.2 ст. 207 УК (разбой), ч.1 ст. 328 УК (незаконные без цели сбыта хранение и перевозка психотропных веществ).

Материалы уголовного дела изучены прокурором и направлены в суд.