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ДТП с машиной ГАИ в Гомеле: инспектора оштрафовали
15.02.2017 16:12 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 фев – Sputnik. Административный протокол был составлен в отношении сотрудника ГАИ, который врезался на служебном автомобиле в легковушку Volkswagen Sharan, в которой кроме водителя и пассажира-женщины находился ребенок, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.
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Авария
По информации ГАИ, подъезжая к перекрестку, патрульный автомобиль с включенными проблесковыми маячками выехал на встречную полосу, но его не пропустила встречная машина.
"Сотрудники ГАИ для предотвращения лобового столкновения были вынуждены перестроиться в попутную полосу, где был совершен наезд на автомобиль Volkswagen Sharan", – сказали в инспекции.
Там также уточнили, что за нарушение ПДД, в отношении сотрудника Госавтоинспекции был составлен административный протокол по ч. 2 ст. 18.17 КоАП.
Сейчас ГАИ разыскивает машину, которая не пропустила патрульный автомобиль на дороге.
Как ранее сообщал Sputnik, машины в аварии получили механические повреждения, пассажирка Volkswagen – легкие травмы.
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В ГАИ утверждают, что авария в областном центре произошла из-за водителя неустановленной машины, который не пропустил патрульный автомобиль.
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