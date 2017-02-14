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ДТП с машиной ГАИ в Гомеле: инспектора оштрафовали

15.02.2017 16:12 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 фев – Sputnik. Административный протокол был составлен в отношении сотрудника ГАИ, который врезался на служебном автомобиле в легковушку Volkswagen Sharan, в которой кроме водителя и пассажира-женщины находился ребенок, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

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© Фото: Артур Лашкевич / ВК
Машина ГАИ врезалась в VW с пассажиром-ребенком в Гомеле

Авария произошла накануне около 17:25 на перекрестке улиц Федюнинского и Советской областного центра.

По информации ГАИ, подъезжая к перекрестку, патрульный автомобиль с включенными проблесковыми маячками выехал на встречную полосу, но его не пропустила встречная машина.

"Сотрудники ГАИ для предотвращения лобового столкновения были вынуждены перестроиться в попутную полосу, где был совершен наезд на автомобиль Volkswagen Sharan", – сказали в инспекции. 

Там также уточнили, что за нарушение ПДД, в отношении сотрудника Госавтоинспекции был составлен административный протокол по ч. 2 ст. 18.17 КоАП. 

Сейчас ГАИ разыскивает машину, которая не пропустила патрульный автомобиль на дороге.

Как ранее сообщал Sputnik, машины в аварии получили механические повреждения, пассажирка Volkswagen – легкие травмы.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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В ГАИ утверждают, что авария в областном центре произошла из-за водителя неустановленной машины, который не пропустил патрульный автомобиль.

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