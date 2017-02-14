Правоохранители задержали 23-летнего минчанина, которого подозревают в обороте запрещенных веществ — курительной смеси и особо опасного психотропа альфа-PVP. Теперь парню грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. Подробности сообщает ГУВД Мингорисполкома.





В момент задержания у минчанина нашли 14 пакетиков с психотропом. А кроме того — телефон, где содержалась информация об уже сделанных 29 закладках на территории Октябрьского района столицы и Минской области (все изъяты).

На съемной квартире оказалось еще 80 пакетиков с психотропом, 52 — с курительной смесью, а также другие принадлежности (респиратор, перчатки, весы).

Как пояснил парень, он занялся незаконным бизнесом, чтобы расплатиться по кредитам.

Возбуждено дело по ч. 3 ст. 328 Уголовного кодекса (Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов). Санкция статьи — от 8 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без.