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23-летний минчанин продавал психотропы, чтобы расплатиться по кредитам
Правоохранители задержали 23-летнего минчанина, которого подозревают в обороте запрещенных веществ — курительной смеси и особо опасного психотропа альфа-PVP. Теперь парню грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. Подробности
В момент задержания у минчанина нашли 14 пакетиков с психотропом. А кроме того — телефон, где содержалась информация об уже сделанных 29 закладках на территории Октябрьского района столицы и Минской области (все изъяты).
На съемной квартире оказалось еще 80 пакетиков с психотропом, 52 — с курительной смесью, а также другие принадлежности (респиратор, перчатки, весы).
Как пояснил парень, он занялся незаконным бизнесом, чтобы расплатиться по кредитам.
Возбуждено дело по ч. 3 ст. 328 Уголовного кодекса (Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов). Санкция статьи — от 8 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без.
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Теперь подозреваемому грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.
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