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Нетрезвые мужчины напали на медиков скорой в Новополоцке

15.02.2017 16:50 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 фев – Sputnik. Нетрезвый мужчина с приятелем напал на прибывших на вызов сотрудников скорой медицинской помощи в Новополоцке, сообщили очевидцы ЧП в социальных сетях.

Нетрезвые мужчины напали на медиков скорой в Новополоцке
© flickr.com/ Kalyan Chakravarthy
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Инцидент на одной из улиц города произошел днем в среду 15 февраля.

Сообщается, что случайные прохожие вызвали машину скорой, заметив лежащего в сугробе человека. Когда медики прибыли на место, выяснилось, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения. Как пишут очевидцы, гражданин, разбуженный сотрудниками скорой, сначала затеял драку с приятелем, который находился неподалеку, а потом они вдвоем напали на врачей. 

В ходе потасовки нетрезвые граждане отломали от автомобиля скорой ветровой обтекатель, поэтому медики были вынуждены были вызвать сотрудников милиции.

По информации очевидцев, когда патрульный наряд прибыл на место происшествия, дебоширы скрылись.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Дебоширы сумели скрыться с места происшествия до прибытия наряда милиции.

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