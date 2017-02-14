МИНСК, 15 фев – Sputnik. Нетрезвый мужчина с приятелем напал на прибывших на вызов сотрудников скорой медицинской помощи в Новополоцке, сообщили очевидцы ЧП в социальных сетях.

Инцидент на одной из улиц города произошел днем в среду 15 февраля.

Сообщается, что случайные прохожие вызвали машину скорой, заметив лежащего в сугробе человека. Когда медики прибыли на место, выяснилось, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения. Как пишут очевидцы, гражданин, разбуженный сотрудниками скорой, сначала затеял драку с приятелем, который находился неподалеку, а потом они вдвоем напали на врачей.

В ходе потасовки нетрезвые граждане отломали от автомобиля скорой ветровой обтекатель, поэтому медики были вынуждены были вызвать сотрудников милиции.

По информации очевидцев, когда патрульный наряд прибыл на место происшествия, дебоширы скрылись.