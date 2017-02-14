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Нетрезвые мужчины напали на медиков скорой в Новополоцке
15.02.2017 16:50 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 фев – Sputnik. Нетрезвый мужчина с приятелем напал на прибывших на вызов сотрудников скорой медицинской помощи в Новополоцке, сообщили очевидцы ЧП в социальных сетях.
Инцидент на одной из улиц города произошел днем в среду 15 февраля.
Сообщается, что случайные прохожие вызвали машину скорой, заметив лежащего в сугробе человека. Когда медики прибыли на место, выяснилось, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения. Как пишут очевидцы, гражданин, разбуженный сотрудниками скорой, сначала затеял драку с приятелем, который находился неподалеку, а потом они вдвоем напали на врачей.
В ходе потасовки нетрезвые граждане отломали от автомобиля скорой ветровой обтекатель, поэтому медики были вынуждены были вызвать сотрудников милиции.
По информации очевидцев, когда патрульный наряд прибыл на место происшествия, дебоширы скрылись.
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Дебоширы сумели скрыться с места происшествия до прибытия наряда милиции.
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