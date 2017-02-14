Днем 11 февраля дежурный одной из застав Брестской пограничной группы получил сигнал о хищении из магазина в деревне Збунин. Оперативная группа по горячим следам задержала подозреваемого, который выдал и местонахождение подельника. Об этом сообщает пресс-служба ГПК.

Оказалось, что трофеем похитителей стали несколько бутылок водки и сигареты. Изначально двое мужчин купили пиво, но потом попросили добавить спиртное покрепче. Заметив отсутствие других посетителей магазина они передумали платить. Так и ушли.

Тогда продавец быстро сориентировалась и попросила помощи у пограничников с ближайшей заставы, они подоспели на место.

Задержанными оказались двое жителей соседней деревни возрастом 27 и 28 лет. Ранее они уже имели проблемы с законом. Подозреваемые переданы правоохранительным органам.