МИНСК, 15 фев — Sputnik. Попытка радикалов сорвать пресс-конференцию спецпредставителя ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Мартина Сайдика расценивается как провокация, направленная на срыв переговорного процесса и дискредитацию минской переговорной площадки, заявили в МИД Беларуси в среду.

В среду в белорусской столице прошел очередной раунд переговоров контактной группы. По итогам ее работы Сайдик традиционно собирался провести пресс-конференцию для журналистов. Однако трое мужчин и одна женщина стали скандировать "Прекратите минские переговоры" и разбрасывать листовки с требованием от Москвы "оказать необходимую помощь ополчению ДНР и ЛНР". Протестующие были удалены из зала.



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"Пресс-служба МИД Беларуси расценивает данное действие как сознательную провокацию, направленную на срыв переговорного процесса и дискредитацию Минской переговорной площадки", — говорится в заявлении МИД, опубликованном на сайте министерства.

В ведомстве пояснили, что у активистов были российские паспорта, а также журналистские удостоверения издания "Русская планета". По информации МИД, протестующие были удалены с представителями правоохранительных органов с места проведения мероприятия, после чего пресс-конференция продолжилась.

"Белорусская сторона будет и далее предпринимать все меры для обеспечения безопасности и беспрепятственной работы трехсторонней контактной группы и немедленно пресекать все попытки помешать ее работе", — заключили в МИД.