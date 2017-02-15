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Небольшой самолет столкнулся с оленем в аэропорту Северной Каролины

16.02.2017 08:06 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 фев — Sputnik. Администрация аэропорта города Шарлотт (штат Северная Каролина) закрыла одну взлетно-посадочную полосу после столкновения самолета с оленем, передает телеканал WJZY.

Небольшой самолет столкнулся с оленем в аэропорту Северной Каролины
© Sputnik Антон Денисов
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Инцидент произошел вечером в минувшую среду с самолетом Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines, вылетавшим в город Галфпорт, штат Миссисипи. На борту лайнера находились 44 пассажира.

После необычного инцидента пассажиры были эвакуированы из самолета, а специалисты обработали взлетно-посадочную полосу из-за утечки топлива из поврежденного лайнера.

По информации Федерального управления гражданской авиации США (FAA), аэропорт полностью не прекращал работу.

 
Теги: Минск
 
 
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В результате в самолете произошла утечка топлива, из-за чего пришлось перекрывать полосу, пассажиры были эвакуированы.

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