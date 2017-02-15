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ЧП в Барановичах: инвалид сгорел в кровати, женщина задохнулась в дыму
16.02.2017 09:15 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 фев – Sputnik. Два человека погибли в результате пожара в Барановичах – женщина и мужчина-инвалид первой группы, сообщили Sputnik в Брестском областном УМЧС.
© Фото: МЧС Беларуси
Возгорание в квартире в девятиэтажном доме, расположенном на улице Наконечникова в райцентре, произошло накануне около 16:00.
"Спасателями в не горящей комнате на диване без признаков жизни обнаружена 54-летняя гражданка, в соседней комнате на прогоревшей кровати – труп 56-летнего хозяина квартиры, инвалида 1-й группы", – сказали в МЧС.
По информации управления, в настоящее время причина пожара устанавливается, в качестве версии возникновения огня рассматривается версия – неосторожность при курении погибшим.
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В настоящее время причина пожара устанавливается, в качестве версии возникновения огня рассматривается версия – неосторожность при курении погибшим.
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