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ЧП в Барановичах: инвалид сгорел в кровати, женщина задохнулась в дыму

16.02.2017 09:15 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 фев – Sputnik. Два человека погибли в результате пожара в Барановичах – женщина и мужчина-инвалид первой группы, сообщили Sputnik в Брестском областном УМЧС.

ЧП в Барановичах: инвалид сгорел в кровати, женщина задохнулась в дыму
© Фото: МЧС Беларуси
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Возгорание в квартире в девятиэтажном доме, расположенном на улице Наконечникова в райцентре, произошло накануне около 16:00.

"Спасателями в не горящей комнате на диване без признаков жизни обнаружена 54-летняя гражданка, в соседней комнате на прогоревшей кровати – труп 56-летнего хозяина квартиры, инвалида 1-й группы", – сказали в МЧС.

По информации управления, в настоящее время причина пожара устанавливается, в качестве версии возникновения огня рассматривается версия – неосторожность при курении погибшим.

 
Теги: Минск
 
 
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В настоящее время причина пожара устанавливается, в качестве версии возникновения огня рассматривается версия – неосторожность при курении погибшим.

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