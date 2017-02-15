МИНСК, 16 фев – Sputnik. Пассажирка легкового автомобиля Lada была доставлена в больницу после столкновения машины с микроавтобусом Volkswagen Crafter в Воложинском районе, сообщили Sputnik в четверг в Минском областном УМЧС.



© Фото: МЧС Беларуси Лобовое ДТП в Гомельском районе: пострадали двое молодых людей

Авария произошла накануне около 19:30 возле деревни Михалово.

"Работниками МЧС при помощи гидравлического инструмента "Холматро" из автомобиля Lada деблокирована пассажирка", – сказали в МЧС.

В управлении также сообщили, что 42-летняя женщина с закрытой черепно-мозговой травмой, переломами ног была доставлена в учреждение здравоохранения. По данным МЧС, водители микроавтобуса и легковушки не пострадали.