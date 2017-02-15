МИНСК, 16 фев — Sputnik. К исправительным работам сроком на один год приговорили 32-летнего жителя агрогородка Вербовичи Наровлянского района за оскорбление пограничников, сообщили в пресс-службе Государственного пограничного комитета Беларуси.



© Sputnik/ Василий Семашко Погранкомитет назвал причину очередей на границе с Литвой

Инцидент произошел в ноябре. Мужчина, будучи в нетрезвом состоянии, отказался предъявить документы на право пребывания в погранзоне и стал фигурантом уголовного дела. Ему инкриминировали оскорбление представителя власти. Суд признал обвинения обоснованными и определил наказание в виде исправительных работ сроком на один год с удержанием 15% заработка.

Всего же в минувшем году на участке ответственности Мозырского погранотряда, зафиксировано более десятка случаев неповиновения представителям власти, которые находились при исполнении своих служебных обязанностей по охране госграницы, уточнили в ГПК. Виновные понесли административную ответственность в виде штрафов.

Год назад четыре месяца ограничения свободы с отсрочкой на два года за оскорбление польского пограничника получил еще один белорус . По словам пострадавшей стороны, белорус, ожидавший очереди на выезд из Польши, "вел себя высокомерно" и "не соблюдал правила нахождения на пункте пропуска".