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За оскорбление пограничника белорусу дали год исправительных работ
16.02.2017 10:00 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 фев — Sputnik. К исправительным работам сроком на один год приговорили 32-летнего жителя агрогородка Вербовичи Наровлянского района за оскорбление пограничников, сообщили в пресс-службе Государственного пограничного комитета Беларуси.
© Sputnik/ Василий Семашко
Инцидент произошел в ноябре. Мужчина, будучи в нетрезвом состоянии, отказался предъявить документы на право пребывания в погранзоне и стал фигурантом уголовного дела. Ему инкриминировали оскорбление представителя власти. Суд признал обвинения обоснованными и определил наказание в виде исправительных работ сроком на один год с удержанием 15% заработка.
Всего же в минувшем году на участке ответственности Мозырского погранотряда, зафиксировано более десятка случаев неповиновения представителям власти, которые находились при исполнении своих служебных обязанностей по охране госграницы, уточнили в ГПК. Виновные понесли административную ответственность в виде штрафов.
Год назад четыре месяца ограничения свободы с отсрочкой на два года за
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Нетрезвый мужчина отказался предъявить документы на право пребывания в пограничной зоне и стал фигурантом уголовного дела
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