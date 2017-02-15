МИНСК, 16 фев – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Витебске группу граждан, которые подозреваются в серии хищений денег граждан с их банковских карт, сообщили Sputnik в УВД Миноблисполкома.

По информации милиции, в преступную группу входили жители Минской области, правоохранителям известны несколько десятков фактов, когда доверчивые граждане лишались средств, лежащих на их счетах.

"Участники группы были хорошо знакомы с системой виртуальных платежей и переводов, схему использовали традиционную – умение входить в доверие и знание человеческой психологии", – сказали в УВД.

Собеседники Sputnik отметили, что жертв выбирали среди тех, кто размещал объявления в интернете о сдаче в наем или продаже квартиры, гаража или машины. Затем злоумышленники звонили человеку по телефону и при личной беседе уговаривали передать информацию о банковских картах, паролях и счетах.

В УВД привели пример одного такого обмана: женщине, сдававшей в аренду гараж, позвонил потенциальный "наниматель" и заявил, что готов внести солидную предоплату за то, чтобы не рассматривались другие варианты сдачи. Однако мужчина отметил, что, так как он живет в другом регионе, для перечисления денег ему нужны реквизиты банковской карты владелицы гаража.

"Женщина заподозрила неладное и попыталась заблокировать карту в банке. Но там ей ответили, что вся сумма переведена на счет другого банка, в свою очередь там оперативно сообщили, что деньги уже обналичены одним из банкоматов", – рассказали в милиции, уточнив, что все это происходило в течение нескольких минут.

По данным УВД, сейчас все фигуранты арестованы, в их отношении возбуждены уголовные дела по статье 212 Уголовного кодекса Беларуси ("Хищение путем использования компьютерной техники").