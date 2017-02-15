МИНСК, 16 фев — Sputnik. Малайзия подтвердила свое намерение выдать тело убитого в понедельник Ким Чен Нама, брата северокорейского лидера, по требованию Пхеньяна, сообщает РИА Новости со ссылкой на Франс Пресс.



© REUTERS Eriko Sugita СМИ: в Малайзии убит сводный брат Ким Чен Ына

Отравленные иглы или токсичная жидкость

Заместитель премьер-министра Малайзии Ахмад Захид Хамиди подтвердил, что подобный запрос от властей КНДР поступал. "Мы окажем содействие при запросе любых иностранных властей, однако произойдет это в определенном порядке. Наша политика заключается в уважении двусторонних отношений с любым странами", — сообщил он.

В понедельник, 13 февраля, в аэропорту Малайзии было совершено покушение на Ким Чен Нама. Покушение было совершено перед его вылетом в Макао, где проживают члены его семьи.

По разным версиям, Ким Чен Нама могли ранить отравленными иглами, плеснуть в него токсичной жидкостью или провести по лицу смоченным в каком-то веществе тампоном.

Следы северокорейских спецслужб

Следователи полагают, что покушение на брата северокорейского лидера было совершено двумя женщинами, которые затем скрылись с места преступления на такси. В четверг появилось сообщение, что обе подозреваемые в связи с убийством Ким Чен Ына были задержаны в Малайзии. У одной из них паспорт гражданки Южной Кореи, а вторая оказалась гражданской Вьетнама. Им предстоит предстать перед судом.



© Sputnik / Виктор Толочко Есть ли жизнь в "приоткрытом" посольстве КНДР

США уверены, что Ким Чен Нам был убит агентами северокорейских спецслужб.

День рождения своим чередом

Вместе с тем центральная северокорейская газета "Нодон синмун" сообщила, что нынешний северокорейский лидер Ким Чен Ын — младший сын и наследник Ким Чен Ира — на рассвете посетил в Пхеньяне усыпальницу "Кымсусан", в которой в нетленном виде покоятся его отец и дед вазы с букетами цветов.

Ким Чен Ир скончался в конце 2011 года, сейчас ему бы исполнилось 75 лет. Ким Чен Ын унаследовал у него власть так же, как и в 1994 году к его отцу перешла власть в КНДР от Ким Ир Сена. Высшее руководство в этой стране передается по наследству с соблюдением принципа того, что сын никогда не должен нарушить заветы отца. Старший сын Ким Чен Ира рассматривался как наследник до тех пор, пока не был задержан при попытке уехать в Японию по поддельному паспорту в 2001 году.