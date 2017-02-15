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Невестка со свекровью в Белыничах подрались на ножах, одна погибла
16.02.2017 11:53 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 фев – Sputnik. Следователи Белыничского РОСК устанавливают обстоятельства кровавой драмы, которая разыгралась во дворе одного из частных домов районного центра, сообщили в СК.
15 февраля в дежурную часть Белыничского РОВД поступило сообщение о том, что на территории одного из домовладений районного центра слышны крики и призывы о помощи.
"На место происшествия незамедлительно выбыла следственно-оперативная группа, которая обнаружила двух женщин, 1944 и 1971 годов рождения, с множественными колото-резаными ранениями. Обе женщины были госпитализированы в учреждение здравоохранения, где младшая из них скончалась", – сообщила Sputnik в четверг официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.
По ее словам, в отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело по ст. 139 (убийство) Уголовного кодекса Беларуси.
Было установлено, что обе женщины состоят в родственных связях – это свекровь и невестка, сказала Соленюк.
"Между ними произошла ссора, в ходе которой они нанесли друг другу ножевые ранения. Мотив преступления устанавливается", – отметила она.
Проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты и приобщены к материалам уголовного дела вещественные доказательства, а также предполагаемые орудия преступления – ножи.
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Следователи выясняют мотивы убийства, опрашивают свидетелей, с места преступления изъяты ножи.
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