Житель Наровлянского района приговорен к исправительным работам за оскорбление пограничников. Подробности сообщили в Государственном погранкомитете Беларуси.





Инцидент, произошел в ноябре прошлого года в населенном пункте Вербовичи. В ответ на законную просьбу предъявить документы на право пребывания в погранзоне местный житель, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, оскорбил пограничников. В отношении него было возбуждено уголовное дело.

31 января состоялся суд. Мужчина приговорен к исправительным работам сроком на один год с удержанием 15% заработка.

В погранкомитете также расскзали, что за 2016-й год на участке ответственности Мозырского погранотряда зафиксировано более десятка случаев неповиновения представителям власти, которые находились при исполнении своих служебных обязанностей по охране госграницы. Виновные понесли административную ответственность в виде штрафов.