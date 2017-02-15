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В Наровле за оскорбление пограничников осудили местного жителя

16.02.2017 12:12 — ЧП | Tut.by  
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Житель Наровлянского района приговорен к исправительным работам за оскорбление пограничников. Подробности сообщили в Государственном погранкомитете Беларуси.


Инцидент, произошел в ноябре прошлого года в населенном пункте Вербовичи. В ответ на законную просьбу предъявить документы на право пребывания в погранзоне местный житель, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, оскорбил пограничников. В отношении него было возбуждено уголовное дело.

31 января состоялся суд. Мужчина приговорен к исправительным работам сроком на один год с удержанием 15% заработка.

В погранкомитете также расскзали, что за 2016-й год на участке ответственности Мозырского погранотряда зафиксировано более десятка случаев неповиновения представителям власти, которые находились при исполнении своих служебных обязанностей по охране госграницы. Виновные понесли административную ответственность в виде штрафов.

 
 
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Житель Наровлянского района приговорен к исправительным работам за оскорбление пограничников. Подробности сообщили в Государственном погранкомитете Беларуси.

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