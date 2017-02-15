В Витебске задержана преступная группа из числа жителей Минской области, которая специализировалась на хищениях денег с банковский карт граждан. Об этом рассказал начальник отдела по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий УВД Миноблисполкома Кирилл Вяткин.

Речь идет о нескольких десятках фактов. Пострадавшие — жители различных регионов Беларуси.

«Жертвы выбирались среди тех, кто размещал объявления на популярных интернет-порталах о сдаче в наем или продаже квартиры, гаража или машины. Далее устанавливался вербальный контакт по телефону, цель которого в конечном итоге сводилась к получению конфиденциальных данных, — рассказал Кирилл Вяткин. — При этом злоумышленники контактировали со своими жертвами настолько плотно, доверительно и изобретательно, что последние сами предоставляли фактически незнакомым людям информацию о своих банковских картах, счетах, паролях».

Так, в октябре в Минском районе сдававшей в аренду гараж женщине позвонил потенциальный «наниматель», представившийся детским врачом. Он готов был внести солидную предоплату, чтобы не рассматривались другие варианты. Поскольку «доктор» был жителем другого региона, для перечисления серьезного задатка ему нужны были реквизиты карты владелицы гаража. Буквально через несколько минут после передачи этих данных женщина заподозрила неладное и попыталась заблокировать карту в банке.

Но там ответили, что вся сумма с ее банковской карты переведена на счет другого банка и уже обналичена в банкомате. Все операции злоумышленники совершили за 5−7 минут.

Только в Минской области зафиксировано пять хищений, совершенных по данной схеме. Аналогичные преступления были совершены в столице и других областях. Суммы хищений разные.

Например, еще одна потерпевшая из Минского района лишилась около 6 тысяч рублей.

Фигуранты арестованы, в отношении их возбуждены дела по ст. 212 УК (Хищение путем использования компьютерной техники).