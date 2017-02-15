МИНСК, 16 фев — Sputnik. Уголовное дело возбуждено в отношении 32-летнего жителя города Житковичи, подозреваемого в незаконном хранении и перевозке наркотических средств, передает портал "Полесье своими глазами" .



© Фото: Брестская таможня Фуру с 300 кг гашиша задержали таможенники в ПП "Козловичи"

Инцидент произошел вечером 11 февраля в Лельчицком районе — сотрудники милиции задержали автомобиль ВАЗ-21063, в багажнике которого находились пять мешков с семенами мака, общий вес которых составил около 100 килограммов.

"Водитель автомобиля — 32-летний житель соседнего города Житковичи — попытался скрыться, однако по пути беглец потерял собственный паспорт", — цитирует издание слова врио руководителя Лельчицкого районного отдела МВД Владимир Савченко.

Сотрудники правоохранительных органов без труда разыскали подозреваемого. Экспертиза показала, что в мешках, которые он перевозил, был мак, содержащий примесь маковой соломки — опасного наркотического вещества.

По данному факту Лельчицкий районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ст. 328 Уголовного кодекса Беларуси. Задержанному грозит до пяти лет лишения свободы.