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Наркокурьер в попытке скрыться от милиции потерял паспорт
16.02.2017 14:23 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 фев — Sputnik. Уголовное дело возбуждено в отношении 32-летнего жителя города Житковичи, подозреваемого в незаконном хранении и перевозке наркотических средств, передает портал
© Фото: Брестская таможня
Инцидент произошел вечером 11 февраля в Лельчицком районе — сотрудники милиции задержали автомобиль ВАЗ-21063, в багажнике которого находились пять мешков с семенами мака, общий вес которых составил около 100 килограммов.
"Водитель автомобиля — 32-летний житель соседнего города Житковичи — попытался скрыться, однако по пути беглец потерял собственный паспорт", — цитирует издание слова врио руководителя Лельчицкого районного отдела МВД Владимир Савченко.
Сотрудники правоохранительных органов без труда разыскали подозреваемого. Экспертиза показала, что в мешках, которые он перевозил, был мак, содержащий примесь маковой соломки — опасного наркотического вещества.
По данному факту Лельчицкий районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ст. 328 Уголовного кодекса Беларуси. Задержанному грозит до пяти лет лишения свободы.
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Мужчина перевозил в багажнике своей "шестерки" пять мешков мака общем весом до 100 килограммов, а после того, как машину остановили милиционеры, попытался скрыться.
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