Пожилой гродненец погиб при пожаре в собственной комнате. ЧП произошло ночью с 15 на 16 января в квартире на девятом этаже по улице Щорса в областном центре, сообщается на сайте Гродненского управления МЧС.



Фото: mchs.gov.by

Спасателям позвонила женщина и рассказала, что горит жилая комната в квартире, а в ней находится ее отец. К месту вызова незамедлительно направились четыре расчета спасателей, автолестница, а также бригада скорой медицинской помощи.

Как выяснилось, хозяйка квартиры, 39-летняя женщина, проживала совместно с мужем и сыном, учеником начальных классов, а также с 68-летним отцом.

В момент пожара супруг хозяйки находился в командировке. Женщина проснулась от запаха гари, стала искать источник запаха. Зайдя в комнату, где спал отец, обнаружила горящую кровать. Она тут же позвонила по телефону 101, разбудила сына и вместе с ним покинула квартиру.

Спасатели обнаружили мужчину в комнате на полу в бессознательном состоянии и вынесли на свежий воздух. Позже медики констатировали смерть пенсионера.

Предполагаемая причина пожара — неосторожность при курении.