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В Гродно при пожаре погиб пенсионер
Пожилой гродненец погиб при пожаре в собственной комнате. ЧП произошло ночью с 15 на 16 января в квартире на девятом этаже по улице Щорса в областном центре,
Спасателям позвонила женщина и рассказала, что горит жилая комната в квартире, а в ней находится ее отец. К месту вызова незамедлительно направились четыре расчета спасателей, автолестница, а также бригада скорой медицинской помощи.
Как выяснилось, хозяйка квартиры, 39-летняя женщина, проживала совместно с мужем и сыном, учеником начальных классов, а также с 68-летним отцом.
В момент пожара супруг хозяйки находился в командировке. Женщина проснулась от запаха гари, стала искать источник запаха. Зайдя в комнату, где спал отец, обнаружила горящую кровать. Она тут же позвонила по телефону 101, разбудила сына и вместе с ним покинула квартиру.
Спасатели обнаружили мужчину в комнате на полу в бессознательном состоянии и вынесли на свежий воздух. Позже медики констатировали смерть пенсионера.
Предполагаемая причина пожара — неосторожность при курении.
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ЧП произошло ночью с 15 на 16 января в квартире на девятом этаже по улице Щорса в областном центре.
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