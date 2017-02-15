МИНСК, 16 фев — Sputnik. Российский национал-большевик Тимофей Ермаков, который в составе группы единомышленников попытался сорвать брифинг спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины, раскаялся в содеянном. Об этом он заявил в суде Ленинского района Минска, который рассматривал административный протокол, составленный на него сотрудниками минской милиции.



© Sputnik / Виктор Толочко Гражданин РФ Тимофей Ермаков в зале суда Ленинского района Минска

Инцидент в минском "Президент-отеле" произошел накануне вечером: во время традиционного брифинга после переговоров трехсторонней группы четыре человека, присутствовавших в отеле, стали скандировать "Прекратите минские переговоры!" и разбрасывать листовки с требованием "оказать необходимую помощь ополчению ДНР и ЛНР".

Уроженец подмосковной Коломны 27-летний нацбол Ермаков заявил суду, что он раскаивается в содеянном, что его действиями руководили эмоции, так как на Донбассе погиб его близкий человек. Он рассказал суду, что в Минск он приехал из Москвы в ночь с 14 на 15 февраля и поселился в том же отеле, где традиционно проходят заседания контактной группы по ситуации на Украине. Его целью было высказать свое отношение к тому, что происходит в соседней стране.

Суд назначил ему пять суток ареста за нарушения закона "О массовых мероприятиях" Беларуси. Он спокойно выслушал решение суда, не посчитал его решение суровым, заметив, что "бывает и хуже".

Единомышленники где?

В несанкционированной акции на брифинге Сайдика, которую белорусский МИД назвал провокацией, направленной на срыв переговорного процесса, участвовали четыре человека, как сообщил Ермаков в суде, с этими людьми — двумя девушками и мужчиной, он накануне поездки в Минск связался по интернету. По его словам, в их лице он нашел единомышленников в вопросе отношения к ситуации на Украине, ранее он с ними не общался.

Ермаков также сообщил в суде , что листовки которые они разбрасывали в зале, где прошел брифинг Сайдика, ему вручили, когда он уже был в Минске. Нацбол сообщил суду, что не знает, почему сотрудники минской милиции задержали только его одного и где девались его единомышленники.

"Я не знаю, где они находятся сейчас. После того, как меня возле "Президент-отеля" задержали охранники, я их не видел", — сказал он.

Информации о том, где находятся данные лица — покинули Беларусь или гуляют по Минску, нет, хотя личности их установлены — во время рассмотрения административного протокола в Ленинском суде судья огласила их фамилии.

Все их видели

Журналистский пул, который традиционно работает в "Президент-отеле", когда проходят заседания контактной группы по Украине, видели "странную группу" из четырех человек в холле отеля.

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"Они сидели рядом с нами, мы обратили внимание на странную группу людей. Сразу возникло подозрение, что это не журналисты", — рассказал Sputnik корреспондент одного из российских СМИ.

Но, по его словам, у служб, которые отвечают за проведения мероприятия, вопросов не возникло, поэтому и аккредитованные журналисты "решили не поднимать шум".

Кто такой нацбол Ермаков

Попытавшийся сорвать брифинг Сайдика нацбол Ермаков родился в 1990 году в Коломне (Московская область), где и прописан, проживает в Москве на улице Тихвинской, у него среднее образование, какое-то время учился в ГИТИСЕ на актерском факультете, не женат, носит ухоженную бороду "лесоруба".