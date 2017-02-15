|
Житель Гродненщины переоборудовал Audi в "кофевоз" для контрабанды
16.02.2017 17:17 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 фев – Sputnik. Брестские таможенники нашли в легковом автомобиле Audi жителя Гродненской области крупную партию кофе, которую мужчина спрятал в технических полостях машины, чтобы провезти через границу, сообщили Sputnik в таможне.
Мужчина вез коммерческую партию натурального кофе из Украины через ПТО "Мокраны" и следовал по "зеленому" коридору.
"При проведении контроля в транспортном средстве обнаружено около десяти тайников – в дверях, моторном отсеке, запасном колесе и других технологических нишах автомобиля", – сказали в таможне.
Всего сотрудники таможни извлекли из машины 100 упаковок кофе, общий вес которых составил более 50 килограммов.
По информации собеседников Sputnik, товар и автомобиль у мужчины были изъяты до решения суда, в отношении гражданина начат административный процесс.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Товар и автомобиль у мужчины были изъяты до решения суда, в отношении гражданина начат административный процесс.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)
Комментарии