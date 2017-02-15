МИНСК, 16 фев – Sputnik. Брестские таможенники нашли в легковом автомобиле Audi жителя Гродненской области крупную партию кофе, которую мужчина спрятал в технических полостях машины, чтобы провезти через границу, сообщили Sputnik в таможне.

Мужчина вез коммерческую партию натурального кофе из Украины через ПТО "Мокраны" и следовал по "зеленому" коридору.

"При проведении контроля в транспортном средстве обнаружено около десяти тайников – в дверях, моторном отсеке, запасном колесе и других технологических нишах автомобиля", – сказали в таможне.

Всего сотрудники таможни извлекли из машины 100 упаковок кофе, общий вес которых составил более 50 килограммов.

По информации собеседников Sputnik, товар и автомобиль у мужчины были изъяты до решения суда, в отношении гражданина начат административный процесс.