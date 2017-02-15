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Житель Гродненщины переоборудовал Audi в "кофевоз" для контрабанды

16.02.2017 17:17 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 фев – Sputnik. Брестские таможенники нашли в легковом автомобиле Audi жителя Гродненской области крупную партию кофе, которую мужчина спрятал в технических полостях машины, чтобы провезти через границу, сообщили Sputnik в таможне.

Житель Гродненщины переоборудовал Audi в "кофевоз" для контрабанды
© Фото: ГПК Беларуси
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Мужчина вез коммерческую партию натурального кофе из Украины через ПТО "Мокраны" и следовал по "зеленому" коридору.

"При проведении контроля в транспортном средстве обнаружено около десяти тайников – в дверях, моторном отсеке, запасном колесе и других технологических нишах автомобиля", – сказали в таможне. 

Всего сотрудники таможни извлекли из машины 100 упаковок кофе, общий вес которых составил более 50 килограммов. 

По информации собеседников Sputnik, товар и автомобиль у мужчины были изъяты до решения суда, в отношении гражданина начат административный процесс. 

 
Теги: Минск
 
 
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Товар и автомобиль у мужчины были изъяты до решения суда, в отношении гражданина начат административный процесс.

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