МИНСК, 16 фев – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в могилевчанина, который, чтобы отомстить бывшей жене и ее новому кавалеру, решил поджечь легковой автомобиль мужчины "коктейлем Молотова", сообщили Sputnik в УВД Могилевского облисполкома.

Инцидент в областном центре произошел 11 февраля: в Ленинский РОВД обратился замдиректора одной из школ, сообщив, что кото-то совершил поджог его машины Мazda, припаркованной возле учреждения образования.

"Сотрудниками угрозыска было установлено, что к преступлению может быть причастен 53-летний могилевчанин, который таким образом отомстил своему сопернику – ухажеру его бывшей жены, а заодно и ей самой", – сказали в УВД.

По информации милиции, у владельца автомобиля был "служебный роман" с учительницей, из-за которого женщина развелась с мужем. Мужчина, у которого бывшая супруга отсудила квартиру, решил отомстить.

В УВД уточнили, что пожар не успел разгореться – огонь заметил и потушил сторож школы.

В настоящее время поджигатель задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 218 Уголовного кодекса Беларуси (умышленное повреждение имущества, совершенное общеопасным способом). Жителю Могилева в качестве наказание грозит ограничение (до пяти лет) либо лишение свободы (от трех до десяти лет).