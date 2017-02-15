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Теракт в пакистанском Сехван-Шарифе унес жизни 50 человек
16.02.2017 18:42 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 фев — Sputnik. Не менее 50 человек стали жертвами теракта на территории комплекса мавзолея Лала Шахбаза Каландара в пакистанском городе Сехван-Шариф (провинция Синд), сообщает Express Tribune.
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МИНСК, 16 фев — Sputnik. Не менее 50 человек стали жертвами теракта на территории комплекса мавзолея Лала Шахбаза Каландара в пакистанском городе Сехван-Шариф...
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