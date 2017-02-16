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В Мозыре милиционеры задержали трех мужчин, которые продавали ацетилированный опий
Мозырянин и двое россиян, проживающих в районе, практически ровесники, безработные, ранее судимы. У них по месту жительства милиционеры обнаружили предметы для изготовления наркотика и основные ингредиенты, сообщает телеканал «
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Эксперты подтвердили, что найденные вещества являются опасным наркотиком. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело.
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В отношении задержанных возбуждено уголовное дело.
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