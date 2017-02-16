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В Мозыре милиционеры задержали трех мужчин, которые продавали ацетилированный опий

17.02.2017 07:17 — ЧП | Tut.by  
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Мозырянин и двое россиян, проживающих в районе, практически ровесники, безработные, ранее судимы. У них по месту жительства милиционеры обнаружили предметы для изготовления наркотика и основные ингредиенты, сообщает телеканал «Мозырь».

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Эксперты подтвердили, что найденные вещества являются опасным наркотиком. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело.

 
 
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