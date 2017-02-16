МИНСК, 17 фев — Sputnik. Сотрудники милиции задержали жителя Пуховичского района Минской области, который в ссоре убил жену, сообщили в МВД.



© Sputnik Андрей Стенин Учительница раздора: бывший муж поджег в Могилеве машину ее кавалера

За минувшие сутки в Беларуси было зарегистрировано 258 преступлений и 26 происшествий, из них по линии уголовного розыска — 147 преступлений, по 95 из которых установлены подозреваемые.

"В деревне Криница Пуховичского района в своем доме с черепно-мозговой травмой обнаружен труп пенсионерки 1935 года рождения", — сообщили Sputnik в пятницу в министерстве внутренних дел.

По словам собеседников агентства, установлено, что ее в ссоре палкой убил муж, 1938 года рождения, который задержан.

В МВД также сообщили, что в минувшую среду в Гродно в больницу с множественными ножевыми ранениями грудной клетки и брюшной полости был помещен пенсионер 1936 года рождения.

Предварительно установлено, что его в ссоре, после совместного распития спиртных напитков, пыталась убить неработающая 1969 года рождения ранее судимая местная жительница, которая задержана, уточнили в министерстве.