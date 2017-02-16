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Пенсионер из Пуховичского района убил палкой 79-летнюю жену

17.02.2017 09:25 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 фев — Sputnik. Сотрудники милиции задержали жителя Пуховичского района Минской области, который в ссоре убил жену, сообщили в МВД.

Пенсионер из Пуховичского района убил палкой 79-летнюю жену
© Sputnik Андрей Стенин
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За минувшие сутки в Беларуси было зарегистрировано 258 преступлений и 26 происшествий, из них по линии уголовного розыска — 147 преступлений, по 95 из которых установлены подозреваемые.

"В деревне Криница Пуховичского района в своем доме с черепно-мозговой травмой обнаружен труп пенсионерки 1935 года рождения", — сообщили Sputnik в пятницу в министерстве внутренних дел.

По словам собеседников агентства, установлено, что ее в ссоре палкой убил муж, 1938 года рождения, который задержан.

В МВД также сообщили, что в минувшую среду в Гродно в больницу с множественными ножевыми ранениями грудной клетки и брюшной полости был помещен пенсионер 1936 года рождения.

Предварительно установлено, что его в ссоре, после совместного распития спиртных напитков, пыталась убить неработающая 1969 года рождения ранее судимая местная жительница, которая задержана, уточнили в министерстве.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Правоохранительные органы выясняют, что толкнуло престарелого мужчину на склоне жизни убить свою жену.

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