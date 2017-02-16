В Барановичах следователи выясняют обстоятельства и причины возникновения пожара, при котором погибла супружеская пара, сообщила официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Марина Дранькова.

Сообщение о задымлении поступило спасателям около 16.00, 15 февраля, от соседей. Прибывшие спасатели обнаружили в зале квартиры тело 53-летней женщины, а в спальной — ее 55-летнего мужа. Мужчина имел инвалидность и не мог самостоятельно передвигаться. Алкоголем не злоупотреблял.

Как было установлено, очаг возгорания располагался в районе кровати, где находился погибший. По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении в постели.

«Для выяснения всех обстоятельств произошедшего опрашиваются родные и знакомые супругов, назначены пожаро-техническая и судебно-медицинские экспертизы», — сообщила Марина Дранькова.