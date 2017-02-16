МИНСК, 17 фев — Sputnik. В использовании служебных полномочий в корыстных целях подозревают директора ОАО "Крупский райагросервис". Управление Следственного комитета по Минской области возбудило в отношении него уголовное дело.

"Директор был задержан сотрудниками управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД Миноблисполкома с поличным при получении взятки в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий", — рассказала официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Следствие установило, что руководитель райагросервиса получил взятку в размере 850 рублей от представителя коммерческого предприятия Минской области. Предполагалось, что за это вознаграждение подозреваемый решит вопрос о погашении образовавшейся задолженности ОАО "Крупский райагросервис" перед фирмой-поставщиком запчастей.

В настоящее время с задержанным работают следователи. Проводятся первоначальные следственные действия, направленные на установление иных фактов противоправной деятельности.