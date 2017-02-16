МИНСК, 17 фев — Sputnik. Четыре административных протокола составлены в адрес 31-летнего жителя Бреста, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сообщили Sputnik в четверг в Госавтоинспекции Брестской области.



© Sputnik / Виктор Толочко Пьяный россиянин пытался скрыться от ГАИ в Минске

О том, что по улице Суворова в Бресте движется Audi 100 предположительно с нетрезвым водителем за рулем, в ГАИ сообщил очевидец. Патрульный экипаж, выехал по вызову и остановил "сигару", за рулем которой находился 31-летний житель областного центра.

Мужчина рассказал инспекторам, что едет провожать тещу на поезд. Кроме него в машине находились его супруга и теща, а также двое малолетних детей, причем один из них не был в детском кресле.

На вопрос, употреблял ли он алкоголь, брестчанин ответил, что выпил 250 граммов "крепкого" накануне. Медосвидетельствование показало наличие в крови у водителя 1,4 промилле.

В ходе проверки выяснилось, что брестчанин уже пятый раз попадается пьяным за рулем, а этот случай стал вторым для него с начала года. По информации ГАИ, водителю грозит уголовная ответственность, автомобиль помещен на штрафстоянку.