﻿ Везу тещу: пьяного "повторника" с полным салоном остановили в Бресте. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Везу тещу: пьяного "повторника" с полным салоном остановили в Бресте

17.02.2017 12:36 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 17 фев — Sputnik. Четыре административных протокола составлены в адрес 31-летнего жителя Бреста, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сообщили Sputnik в четверг в Госавтоинспекции Брестской области.

Везу тещу: пьяного "повторника" с полным салоном остановили в Бресте
© Sputnik / Виктор Толочко
Пьяный россиянин пытался скрыться от ГАИ в Минске

О том, что по улице Суворова в Бресте движется Audi 100 предположительно с нетрезвым водителем за рулем, в ГАИ сообщил очевидец. Патрульный экипаж, выехал по вызову и остановил "сигару", за рулем которой находился 31-летний житель областного центра.

Мужчина рассказал инспекторам, что едет провожать тещу на поезд. Кроме него в машине находились его супруга и теща, а также двое малолетних детей, причем один из них не был в детском кресле.

На вопрос, употреблял ли он алкоголь, брестчанин ответил, что выпил 250 граммов "крепкого" накануне. Медосвидетельствование показало наличие в крови у водителя 1,4 промилле.

В ходе проверки выяснилось, что брестчанин уже пятый раз попадается пьяным за рулем, а этот случай стал вторым для него с начала года. По информации ГАИ, водителю грозит уголовная ответственность, автомобиль помещен на штрафстоянку.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мужчина уже второй раз с начала года попадается пьяным за рулем и пятый раз за свой водительский стаж.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
За взятку задержан директор "Крупского райагросервиса"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика