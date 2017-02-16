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Виновные во вспышке трихинеллеза в Барановичах получили условные сроки
17.02.2017 13:30 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 фев – Sputnik. Мужчин, подобравших тушу погибшего дикого кабана, мясо которого впоследствии спровоцировало вспышку трихинеллеза в Барновичском районе, суд признал виновными в незаконном перемещении и разделке диких животных в крупном размере, сообщило издание
В результате вспышки трихинеллеза в ноябре 2016 года более 30 человек оказались в инфекционном отделении Барановичской городской больницы. Среди пострадавших было шестеро несовершеннолетних. Результаты эпидемиологического расследования показали: все заболевшие ели сыровяленую колбасу из зараженного мяса дикого кабана, которого подобрали 45-летний житель деревни Приозерная и 25-летний житель Барановичей.
В суде обвиняемые полностью признали свою вину, но просили их строго не наказывать. Мотивировали тем, что сами пострадали от зараженного мяса.
Суд Барановичского района назначил мужчинам наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение: одному – на срок в год, другому – девять месяцев.
В ходе следствия мужчины также выплатили стоимость "незаконно добытой продукции" в сумме 441 рубль (21 базовая величина).
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В суде обвиняемые полностью признали свою вину, однако попросили не наказывать их слишком строго, поскольку тоже оказались в числе пострадавших.
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