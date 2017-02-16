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Более 60 человек эвакуировали из дома в Гомеле из-за мины в подвале
17.02.2017 15:04 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 фев – Sputnik. Более 60 человек были эвакуированы из подъезда жилого дома в Гомеле из-за обнаруженной в подвале минометной мины, сообщили Sputnik в Гомельском областном УМЧС.
© Фото: УВД Брестского облисполкома
Об инциденте в областном центре в доме №6 на улице Жемчужной сообщили в социальных сетях очевидцы.
"В подвале дома обнаружена минометная мина, из подъезда эвакуированы 65 человек, в том числе пять детей", — сказали в МЧС.
Там также сообщили, что возле дома в настоящее время находятся сотрудники МЧС, которые обеспечивают общую безопасность.
На место ЧП прибыли сотрудники правоохранительных органов.
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На место ЧП в областном центре прибыли спасатели и сотрудники правоохранительных органов.
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