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Более 60 человек эвакуировали из дома в Гомеле из-за мины в подвале

17.02.2017 15:04 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 фев – Sputnik. Более 60 человек были эвакуированы из подъезда жилого дома в Гомеле из-за обнаруженной в подвале минометной мины, сообщили Sputnik в Гомельском областном УМЧС.

Более 60 человек эвакуировали из дома в Гомеле из-за мины в подвале
© Фото: УВД Брестского облисполкома
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Об инциденте в областном центре в доме №6 на улице Жемчужной сообщили в социальных сетях очевидцы.

"В подвале дома обнаружена минометная мина, из подъезда эвакуированы 65 человек, в том числе пять детей", — сказали в МЧС.

Там также сообщили, что возле дома в настоящее время находятся сотрудники МЧС, которые обеспечивают общую безопасность.

На место ЧП прибыли сотрудники правоохранительных органов.

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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На место ЧП в областном центре прибыли спасатели и сотрудники правоохранительных органов.

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