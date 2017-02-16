МИНСК, 17 фев – Sputnik. Более 60 человек были эвакуированы из подъезда жилого дома в Гомеле из-за обнаруженной в подвале минометной мины, сообщили Sputnik в Гомельском областном УМЧС.



© Фото: УВД Брестского облисполкома Мины и гранаты времен ВОВ нашли в лесу под Брестом

Об инциденте в областном центре в доме №6 на улице Жемчужной сообщили в социальных сетях очевидцы.

"В подвале дома обнаружена минометная мина, из подъезда эвакуированы 65 человек, в том числе пять детей", — сказали в МЧС.

Там также сообщили, что возле дома в настоящее время находятся сотрудники МЧС, которые обеспечивают общую безопасность.

На место ЧП прибыли сотрудники правоохранительных органов.