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Человек упал на рельсы в метро: Автозаводская линия закрыта

17.02.2017 15:38 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 фев — Sputnik. Автозаводская линия Минского метрополитена временно закрыта из-за падения на рельсы человека, сообщила пресс-служба метрополитена в официальном аккаунте в Twitter.

"На станции "Автозаводская" падение пассажира на пути. Вторая линия метрополитена остановлена", — говорится в сообщении.

​По информации пресс-службы метрополитена, инцидент произошел на станции "Автозаводская" в 15:23, сейчас станция закрыта для пассажиров на вход и выход.

В метро пока не сообщают подробности происшествия.

 
Теги: Минск
 
 
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​По информации пресс-службы метрополитена, инцидент произошел на станции "Автозаводская" в 15:23, сейчас станция закрыта для пассажиров на вход и выход.

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