МИНСК, 17 фев — Sputnik. Автозаводская линия Минского метрополитена временно закрыта из-за падения на рельсы человека, сообщила пресс-служба метрополитена в официальном аккаунте в Twitter.

"На станции "Автозаводская" падение пассажира на пути. Вторая линия метрополитена остановлена", — говорится в сообщении.

На ст. "Автозаводская" падение пассажира на пути. 2-я линия метрополитена остановлена. Подробности будут позже — Minskmetro (@minmetro) 17 февраля 2017 г.

​По информации пресс-службы метрополитена, инцидент произошел на станции "Автозаводская" в 15:23, сейчас станция закрыта для пассажиров на вход и выход.

В метро пока не сообщают подробности происшествия.